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У Газпромі повідомили, що очікують від української сторони

У Газпромі повідомили, що очікують від української сторони

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. “Газпром” очікує від української сторони конструктивної позиції щодо комплексу питань взаємодії в газовій сфері, включаючи економічно обґрунтовані умови транзиту російського газу через територію України з 2020 року. Про це повідомив глава російської компанії Олексій Міллер в ході зустрічі з уповноваженим федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну графом Георгом фон Вальдерзее, пише УНН.

Міллер докладно поінформував графа фон Вальдерзее про хід російсько-українських переговорів про співпрацю в газовій сфері з 2020 року.

“Відзначено, що Україна продовжує імплементацію в національне законодавство положень Третього енергетичного пакету ЄС. Це робота ще не завершена і передбачає створення сертифікованого незалежного газотранспортного оператора”, — йдеться в повідомленні “Газпрому”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін про транзит газу: українська сторона поки пропонує Росії неприйнятні умови

Раніше в п’ятницю у Відні на експертному рівні були продовжені двосторонні переговори “Газпрому” і ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” про умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року. Сторони обговорили підсумки взаємодії за минулий тиждень і домовилися про подальшу спільну роботу.

Варто також зазначити, що у “Нафтогазі” повідомили про завершення раунду переговорів з “Газпромом”.

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