У G7 засудили експорт іранської зброї до рф
Київ • УНН
Міністри закордонних справ G7 рішуче засудили постачання Іраном балістичних ракет до рф. Вони закликали Іран припинити експорт військових технологій та пообіцяли вжити нових заходів проти нього.
Міністри закордонних справ G7 засудили експорт іранської зброї до рф. Про це повідомляє МЗС Італії, передає УНН.
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Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник ЄС, заявили про рішуче засудження постачання Іраном балістичних ракет до терористичної країни.
У спільній заяві представники G7 наголосили, що такі дії Ірану, незважаючи на численні міжнародні заклики припинити, тільки сприяють ескалації військового конфлікту в Україні.
Міністри підкреслили, що агресія рф є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН.
Вони закликали Іран негайно припинити постачання військових технологій терористичній країні і пообіцяли вжити нові заходи для притягнення Ірану до відповідальності.
Іран напряму постачає зброю росії через Каспійське море: Захід не може цьому перешкоджати - CNN26.05.23, 13:33 • 540430 переглядiв