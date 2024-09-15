В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

Министры иностранных дел G7 осудили экспорт иранского оружия в рф. Об этом сообщает МИД Италии, передает УНН.

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Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель ЕС, заявили о решительном осуждении поставок Ираном баллистических ракет в террористическую страну.

В совместном заявлении представители G7 отметили, что такие действия Ирана, несмотря на многочисленные международные призывы прекратить, только способствуют эскалации военного конфликта в Украине.

Министры подчеркнули, что агрессия рф является грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН.

Они призвали Иран немедленно прекратить поставки военных технологий террористической стране и пообещали принять новые меры для привлечения Ирана к ответственности.

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