В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф
Киев • УНН
Министры иностранных дел G7 решительно осудили поставки Ираном баллистических ракет в рф. Они призвали Иран прекратить экспорт военных технологий и пообещали принять новые меры против него.
Министры иностранных дел G7 осудили экспорт иранского оружия в рф. Об этом сообщает МИД Италии, передает УНН.
Детали
Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель ЕС, заявили о решительном осуждении поставок Ираном баллистических ракет в террористическую страну.
В совместном заявлении представители G7 отметили, что такие действия Ирана, несмотря на многочисленные международные призывы прекратить, только способствуют эскалации военного конфликта в Украине.
Министры подчеркнули, что агрессия рф является грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН.
Они призвали Иран немедленно прекратить поставки военных технологий террористической стране и пообещали принять новые меры для привлечения Ирана к ответственности.
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