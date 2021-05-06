У ФРН схвалили привілеї для вакцинованих і перехворілих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Бундестаг ФРН схвалив нові привілеї для жителів Німеччини, які перехворіли коронавірусом, і зробили щеплення. У разі схвалення бундесратом (федеральна рада - ред.), привілеї вступлять в силу вже з 9 травня. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У четвер, 6 травня, німецький бундестаг схвалив розпорядження уряду про нові права тих громадян, які вакцинувалися, або ж перехворілих ковідом.
7 травня, в п'ятницю, документ передадуть бундесрату для голосування. Як заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, в разі схвалення, нові правила можуть вступити в силу вже 9 травня.
Згідно з документом, для щеплених і перехворілих коронавірусом громадян планується скасувати комендантську годину, а також обмеження на соціальні контакти. Крім того, для них не будуть обов'язкові експрес-тести, необхідні для відвідування громадських місць.
У той же час, такі громадяни не звільняються від обов'язкового носіння захисних масок і дотримання дистанції в 1-2 метра по відношенню до інших осіб.
Відповідно до Закону про захист населення від інфекційних хвороб канцлера Німеччини Ангели Меркель, в регіонах і містах з високим рівнем інфікування передбачено нічну комендантську годину, закриття шкіл і більш суворі обмеження для роботи магазинів.
Контекст
4 травня в уряд Німеччини надійшов документ про послаблення коронавірусних заходів для щеплених і вакцинованих.