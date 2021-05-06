У ФРН схвалили привілеї для вакцинованих і перехворілих COVID-19

Деталі

У четвер, 6 травня, німецький бундестаг схвалив розпорядження уряду про нові права тих громадян, які вакцинувалися, або ж перехворілих ковідом.

7 травня, в п'ятницю, документ передадуть бундесрату для голосування. Як заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, в разі схвалення, нові правила можуть вступити в силу вже 9 травня.

Згідно з документом, для щеплених і перехворілих коронавірусом громадян планується скасувати комендантську годину, а також обмеження на соціальні контакти. Крім того, для них не будуть обов'язкові експрес-тести, необхідні для відвідування громадських місць.

У той же час, такі громадяни не звільняються від обов'язкового носіння захисних масок і дотримання дистанції в 1-2 метра по відношенню до інших осіб.

Відповідно до Закону про захист населення від інфекційних хвороб канцлера Німеччини Ангели Меркель, в регіонах і містах з високим рівнем інфікування передбачено нічну комендантську годину, закриття шкіл і більш суворі обмеження для роботи магазинів.

Контекст

4 травня в уряд Німеччини надійшов документ про послаблення коронавірусних заходів для щеплених і вакцинованих.