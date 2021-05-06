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В ФРГ одобрили привилегии для вакцинированных и переболевших COVID-19

В ФРГ одобрили привилегии для вакцинированных и переболевших COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14735 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Бундестаг ФРГ одобрил новые привилегии для жителей Германии, которые переболели коронавирусом, и сделали прививку. В случае одобрения бундесратом (федеральный совет - ред.), привилегии вступят в силу уже с 9 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В четверг, 6 мая, немецкий бундестаг одобрил распоряжение правительства о новых правах тех граждан, которые вакцинировались, либо же переболели ковидом.

7 мая, в пятницу, документ передадут бундесрату для голосования. Как заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, в случае одобрения, новые правила могут вступить в силу уже 9 мая.

Согласно документу, для привитых и переболевших коронавирусом граждан планируется отменить комендантский час, а также ограничения на социальные контакты. Кроме того, для них не будут обязательны экспресс-тесты, необходимые для посещения общественных мест.

В то же время, такие граждане не освобождаются от обязательного ношения защитных масок и соблюдения дистанции в 1-2 метра по отношению к другим лицам.

Согласно Закону о защите населения от инфекционных болезней канцлера Германии Ангелы Меркель, в регионах и городах с высоким уровнем инфицирования предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.

Контекст

4 мая в правительство Германии поступил документ о послаблении коронавирусных мер для привитых и вакцинированных.

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