У Франції знайшли мертвим вбивцю трьох жандармів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Пошуки 48-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві трьох правоохоронців у центральній частині Франції недалеко від міста Сен-Жюст, завершені - злочинець був знайдений мертвим. Про це повідомив в середу вранці в Twitter міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін, передає УНН.
“Цей "божевільний" був знайдений мертвим”, — написав міністр.
Раніше представник Національної жандармерії Медді Шерер повідомила в ефірі телеканалу BFMTV, що в пошуках злочинця брало участь понад 300 жандармів.
Повідомляється, що в операції були задіяні підкріплення жандармерії, група реагування Національної жандармерії Франції (GIGN), службові собаки і вертоліт.
Нагадаємо, у результаті стрілянини в центральній частині Франції в ніч на середу, 23 грудня, загинули троє поліцейських, ще один поранений.
За даними правоохоронців, 48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали для надання допомоги жінці, яка ховалася від зловмисника. Після стрілянини в поліцейських чоловік підпалив свій будинок.
Le forcené a été retrouvé mort.
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