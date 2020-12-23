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У Франції знайшли мертвим вбивцю трьох жандармів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Пошуки 48-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві трьох правоохоронців у центральній частині Франції недалеко від міста Сен-Жюст, завершені - злочинець був знайдений мертвим. Про це повідомив в середу вранці в Twitter міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін, передає УНН.

У Франції знайшли мертвим вбивцю трьох жандармів

“Цей "божевільний" був знайдений мертвим”, — написав міністр.

Раніше представник Національної жандармерії Медді Шерер повідомила в ефірі телеканалу BFMTV, що в пошуках злочинця брало участь понад 300 жандармів.

Повідомляється, що в операції були задіяні підкріплення жандармерії, група реагування Національної жандармерії Франції (GIGN), службові собаки і вертоліт.

Нагадаємо, у результаті стрілянини в центральній частині Франції в ніч на середу, 23 грудня, загинули троє поліцейських, ще один поранений.

За даними правоохоронців, 48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали для надання допомоги жінці, яка ховалася від зловмисника. Після стрілянини в поліцейських чоловік підпалив свій будинок.

Le forcené a été retrouvé mort.
Je me rends sur place. https://t.co/0459PnFM7V

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2020

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