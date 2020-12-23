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Во Франции нашли мертвым убийцу трех жандармов

Киев • УНН

 • 14852 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Поиски 48-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве трех правоохранителей в центральной части Франции недалеко от города Сен-Жюст, завершены - преступник был найден мертвым. Об этом сообщил в среду утром в Twitter министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин, передает УНН.

Во Франции нашли мертвым убийцу трех жандармов

"Этот "сумасшедший" был найден мертвым", - написал министр.

Ранее представитель Национальной жандармерии Мэдди Шерер сообщила в эфире телеканала BFMTV, что в поисках преступника принимали участие более 300 жандармов.

Сообщается, что в операции были задействованы подкрепления жандармерии, группа реагирования Национальной жандармерии Франции (GIGN), служебные собаки и вертолет.

Напомним, в результате стрельбы в центральной части Франции в ночь на среду, 23 декабря, погибли трое полицейских, еще один ранен.

По данным правоохранителей, 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским, которые приехали для оказания помощи женщине, укрывавшейся от злоумышленника. После стрельбы в полицейских мужчина поджег свой дом.

Le forcené a été retrouvé mort.
Je me rends sur place. https://t.co/0459PnFM7V

- Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2020

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