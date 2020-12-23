Трех полицейских застрелили во время нападения во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате стрельбы в центральной части Франции в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру, передает УНН.
По данным прокуратуры, события произошли в окрестностях города Сен-Жюст в департаменте Пьи-де-Дом.
По данным правоохранителей, 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским, которые приехали для оказания помощи женщине, укрывавшейся от злоумышленника.
Сообщается также, что после стрельбы в полицейских мужчина поджег свой дом.
По данным телеканала, женщину удалось доставить в безопасное место. Информации о том, задержан ли преступник, не поступало.
Как сообщал УНН, ранее австрийская полициязадержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в Вене, совершенному в начале ноября.