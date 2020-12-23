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Трех полицейских застрелили во время нападения во Франции

Киев • УНН

 • 13598 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате стрельбы в центральной части Франции в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру, передает УНН.

Трех полицейских застрелили во время нападения во Франции

По данным прокуратуры, события произошли в окрестностях города Сен-Жюст в департаменте Пьи-де-Дом.

По данным правоохранителей, 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским, которые приехали для оказания помощи женщине, укрывавшейся от злоумышленника.

Сообщается также, что после стрельбы в полицейских мужчина поджег свой дом.

По данным телеканала, женщину удалось доставить в безопасное место. Информации о том, задержан ли преступник, не поступало.

Как сообщал УНН, ранее австрийская полициязадержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в Вене, совершенному в начале ноября.

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