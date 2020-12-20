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Теракт в Вене: задержали еще двух подозреваемых

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Австрийская полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к теракту в Вене, которое было совершено в начале ноября. Об этом со ссылкой на данные прокуратуры в Вене сообщает DW, передает УНН.

Теракт в Вене: задержали еще двух подозреваемых

Следы ДНК одного из задержанных, 26-летнего гражданина Австрии, афганца по происхождению, найдено на оружии, с помощью которого было совершено нападение, сообщила прокуратура в Вене. Оба подозреваемых были задержаны 18 декабря в Вене.

Как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, операцию по задержанию проводил спецназ полиции. В квартире выходца из Афганистана был проведен обыск. О личности второго задержанного ничего не сообщается. К вечеру воскресенья прокуратура намерена ходатайствовать о предварительном заключении задержанных.

2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии Кайт Ф., который имеет также австрийский паспорт, устроил стрельбу в центре Вены. В результате погибли четыре человека, еще 23 получили ранения. Полиция застрелила преступника на месте.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Вскоре после теракта по подозрению в причастности к нему были задержаны 18 человек, 10 были взяты под стражу.

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