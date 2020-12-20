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Теракт у Відні: затримали ще двох підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Австрійська поліція затримала двох людей за підозрою в причетності до теракту у Відні, який був скоєний на початку листопада. Про це з посиланням на дані прокуратури у Відні повідомляє DW, передає УНН.

Теракт у Відні: затримали ще двох підозрюваних

Сліди ДНК одного із затриманих, 26-річного громадянина Австрії, афганця за походженням, знайдені на зброї, за допомогою якої був скоєний напад, повідомила прокуратура у Відні. Обидва підозрювані були затримані 18 грудня в Відні.

Як повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung, операцію із затримання проводив загін спецпризначення поліції. У квартирі вихідця з Афганістану був проведений обшук. Про особу другого затриманого нічого не повідомляється. До вечора неділі прокуратура має намір подати клопотання про попереднє ув'язнення затриманих.

2 листопада 20-річний виходець з Північної Македонії Куйт Ф., який має також австрійський паспорт, влаштував стрілянину в центрі Відня. В результаті загинули чотири людини, ще 23 отримали поранення. Поліція застрелила злочинця на місці.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Незабаром після теракту за підозрою в причетності до нього було затримано 18 осіб, 10 були взяті під варту.

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