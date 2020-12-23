Трьох поліцейських застрелили під час нападу у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У результаті стрілянини в центральній частині Франції в ніч на середу, 23 грудня, загинули три поліцейських, ще один поранений. Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на місцеву прокуратуру, передає УНН.
За даними прокуратури, події відбулися в околицях міста Сен-Жюст в департаменті П'я-де-Дом.
За даними правоохоронців, 48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали для надання допомоги жінці, яка ховалася від зловмисника.
Повідомляється також, що після стрілянини в поліцейських чоловік підпалив свій будинок.
За даними телеканалу, жінку вдалося доставити в безпечне місце. Інформації про те, чи затриманий злочинець, не надходило.
Як повідомляв УНН, раніше австрійська поліція затримала кількох осіб за підозрою в причетності до теракту в Відні, який було скоєно на початку листопада.