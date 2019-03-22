У Франції зійшов з рейок потяг з хімікатами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вантажний поїзд, що перевозив аміак і соду, зійшов з рейок у французькій комуні Бегаар. Про це повідомляє газета Sud Ouest, передає УНН.
Аварія сталася близько 8 ранку біля одного з селищ. Повідомляється, що зійшов з рейок вагон, в якому містилося 32 тонни аміаку, витоку з нього не відбулося.
При цьому два інших вагона, в яких перевозилося 66 і 67 тонн соди, лежать на шляхах. В одному з них - невеликий витік. У зв'язку з цим жителям двох будинків обмежили вихід з житла. При цьому місцева влада заявила, що особливої небезпеки немає.
В даний час на місці інциденту працюють рятувальники і правоохоронці.
Як повідомляв УНН, в Конго під час сходу поїзда з рейок загинули 24 людини.
Нагадаємо, в метро Гонконгу зіткнулися два потяги.