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В Конго во время схода поезда с рельсов погибли 24 человека

Киев • УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. По меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения во время схода с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго. Об этом в воскресенье сообщил AFP со ссылкой на местную полицию и службу спасения, передает УНН.

В Конго во время схода поезда с рельсов погибли 24 человека

По имеющимся данным, большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Отмечается, что среди жертв много детей.

Как информирует AFP, в результате аварии несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи, но ожидается, что число жертв может возрасти.

Причины инцидента неизвестны.

Как сообщал УНН, в Пакистане, недалеко от города Насирабад, из-за взрыва на железнодорожном пути в с рельсов сошел поезд, в результате чего 4 человека погибли еще 10 - ранены.

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