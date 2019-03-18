В Конго во время схода поезда с рельсов погибли 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения во время схода с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго. Об этом в воскресенье сообщил AFP со ссылкой на местную полицию и службу спасения, передает УНН.
По имеющимся данным, большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Отмечается, что среди жертв много детей.
Как информирует AFP, в результате аварии несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи, но ожидается, что число жертв может возрасти.
Причины инцидента неизвестны.
Как сообщал УНН, в Пакистане, недалеко от города Насирабад, из-за взрыва на железнодорожном пути в с рельсов сошел поезд, в результате чего 4 человека погибли еще 10 - ранены.