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У Конго під час сходження потягу з рейок загинули 24 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення під час сходження з рейок товарного потягу в провінції Касаї Демократичної Республіки Конго. Про це в неділю повідомило AFP з посиланням на місцеву поліцію і служби порятунку, передає УНН.

У Конго під час сходження потягу з рейок загинули 24 людини

За наявними даними, велика частина пасажирів проникла на поїзд нелегально. Відзначається, що серед жертв багато дітей.

Як інформує AFP, в результаті аварії кілька вагонів перекинулися, ще кілька впали в річку з моста. Пошукова операція була припинена з настанням ночі, але очікується, що число жертв може зрости.

Причини інциденту невідомі.

Як повідомляв УНН, в Пакистані, неподалік міста Насірабад, через вибух на залізничній колії в з рейок зійшов поїзд, внаслідок чого 4 людей загинуло ще 10 – поранені.

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