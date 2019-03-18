У Конго під час сходження потягу з рейок загинули 24 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення під час сходження з рейок товарного потягу в провінції Касаї Демократичної Республіки Конго. Про це в неділю повідомило AFP з посиланням на місцеву поліцію і служби порятунку, передає УНН.
За наявними даними, велика частина пасажирів проникла на поїзд нелегально. Відзначається, що серед жертв багато дітей.
Як інформує AFP, в результаті аварії кілька вагонів перекинулися, ще кілька впали в річку з моста. Пошукова операція була припинена з настанням ночі, але очікується, що число жертв може зрости.
Причини інциденту невідомі.
Як повідомляв УНН, в Пакистані, неподалік міста Насірабад, через вибух на залізничній колії в з рейок зійшов поїзд, внаслідок чого 4 людей загинуло ще 10 – поранені.