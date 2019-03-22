Во Франции сошел с рельсов поезд с химикатами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Грузовой поезд, перевозивший аммиак и соду, сошёл с рельсов во французской коммуне Бегаар. Об этом сообщает газета Sud Ouest, передает УНН.
Авария произошла около 8 утра возле одного из поселков. Сообщается, что сошёл с рельсов вагон, в котором содержалось 32 тонны аммиака, утечки из него не произошло.
При этом два других вагона, в которых перевозилось 66 и 67 тонн соды, лежат на путях. В одном из них - небольшая утечка. В связи с этим жителям двух домов ограничили выход из жилья. При этом местные власти заявили, что особой опасности нет.
В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и правоохранители.
Как сообщал УНН, в Конго во время схода поезда с рельсов погибли 24 человека.
Напомним, в метро Гонконга столкнулись два поезда.