Во Франции сошел с рельсов поезд с химикатами

Авария произошла около 8 утра возле одного из поселков. Сообщается, что сошёл с рельсов вагон, в котором содержалось 32 тонны аммиака, утечки из него не произошло.

При этом два других вагона, в которых перевозилось 66 и 67 тонн соды, лежат на путях. В одном из них - небольшая утечка. В связи с этим жителям двух домов ограничили выход из жилья. При этом местные власти заявили, что особой опасности нет.

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и правоохранители.

Как сообщал УНН, в Конго во время схода поезда с рельсов погибли 24 человека.

Напомним, в метро Гонконга столкнулись два поезда.