У Франції жінка пригрозила підірвати відділення банку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вранці у четвер жінка увірвалась в приміщення банку LCL у французькому місті Алес і погрожувала підірвати об'єкт, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Клієнти та співробітники банку були евакуйовані, повідомили виданню джерела в правоохоронних органах.
Так, повідомляється, що у четвер близько 9:30 за місцевим часом жінка прибула до LCL, і "без конкретних вимог заявила, що має бомбу в сумці і готова все підірвати", повідомили джерела поліції. Зазначається, що жінка, ймовірно, була клієнтом банку.
Наразі на місці події працюють співробітники французької національної поліції.
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