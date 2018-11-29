Во Франции женщина пригрозила взорвать отделение банка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Утром в четверг женщина ворвалась в помещение банка LCL во французском городе Алес и угрожала взорвать объект, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Клиенты и сотрудники банка были эвакуированы, сообщили изданию источники в правоохранительных органах.
Так, сообщается, что в четверг около 9:30 по местному времени женщина прибыла в LCL, и "без конкретных требований заявила, что имеет бомбу в сумке и готова все взорвать", сообщили источники полиции. Отмечается, что женщина, вероятно, была клиентом банка.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники французской национальной полиции.
Напомним, во Франции в жилом доме взорвался газ.