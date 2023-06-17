У Франції затримали підозрюваного у замаху на президента Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Франції затримали ультралівого активіста, якого підозрюють у замаху на життя президента країни Еммануеля Макрона 27 квітня минулого року. Підозрюваний зізнався у скоєному та сказав, що таким чином хотів привернути увагу лідера країни, пише УНН з посиланням на Le Parisien.
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Інцидент стався у квітні 2022-го, на тлі впровадження пенсійної реформи, під час поїздки Макрона у департамент Ду з нагоди 175-ї річниці скасування рабства у Франції. Президент мав намір віддати данину пам'яті Туссену Лувертюру, діячу боротьби з рабством. Інформація про його візит просочилася у пресу за два дні до цього.
Тоді активісти намагалися прорвати поліцейське оточення біля замку Шато де Жу, де перебував Макрон. Солдати у відповідь застосували сльозогінний газ. Пізніше, коли закінчилася церемонія з вшанування, а президентський гелікоптер відлітав з місця, 20-річний чоловік кинув у нього димову шашку.
Підозрюваний був заарештований цього тижня у своєму будинку, його помістили під варту поліції. Антитерористична прокуратура звинувачує його у ймовірному знищенні поліцейського гелікоптера, замаху на життя солдатів і Макрона.
Хлопець зізнався у скоєному і пояснив, що таким жестом "хотів кинути виклик" президенту Франції й дати йому зрозуміти, що "населення не погоджується" з його політикою. Прокуратура наполягає на продовженні утримання підозрюваного під вартою і проведенні щодо нього психіатричної експертизи.
Нагадаємо
У квітні 2022 року у Франції проходили протести через ухвалення урядом пенсійної реформи, що передбачає підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Елізабет Борн використали статтю Конституції, що передбачає ухвалення закону в обхід парламенту.