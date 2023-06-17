Во Франции задержали подозреваемого в покушении на президента Макрона

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 34682 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 77114 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 80251 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 203168 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 109307 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 107482 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 319233 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81237 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132647 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170069 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 243747 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 133332 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 88621 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 68954 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 33713 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 203168 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 245023 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 319233 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 319754 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 368998 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 34617 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 69826 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 89492 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 134169 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 71445 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Во Франции задержали подозреваемого в покушении на президента Макрона

Киев • УНН

 • 1150476 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Во Франции задержали ультралевого активиста, которого подозревают в покушении на жизнь президента страны Эммануэля Макрона 27 апреля прошлого года. Подозреваемый признался в содеянном и сказал, что таким образом хотел привлечь внимание лидера страны, пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Во Франции задержали подозреваемого в покушении на президента Макрона

Детали

Инцидент произошёл в апреле 2022-го, на фоне внедрения пенсионной реформы, во время поездки Макрона в департамент Ду по случаю 175-й годовщины отмены рабства во Франции. Президент намеревался отдать дань памяти Туссену Лувертюру, деятелю борьбы с рабством. Информация о его визите просочилась в прессу за два дня до этого.

Тогда активисты пытались прорвать полицейское оцепление возле замка Шато де Жу, где находился Макрон. Солдаты в ответ применили слезоточивый газ. Позже, когда закончилась церемония по чествованию, а президентский вертолёт улетал с места, 20-летний мужчина бросил в него дымовую шашку.

Подозреваемый был арестован на этой неделе в своем доме, его поместили под стражу полиции. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в предполагаемом уничтожении полицейского вертолета, покушении на жизнь солдат и Макрона.

Парень признался в содеянном и объяснил, что таким жестом "хотел бросить вызов" президенту Франции и дать ему понять, что "население не соглашается" с его политикой. Прокуратура настаивает на продлении содержания подозреваемого под стражей и проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

Напомним

В апреле 2022 года во Франции проходили протесты из-за принятия правительством пенсионной реформы, предусматривающей повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Для принятия непопулярной реформы президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн использовали статью Конституции, предусматривающую принятие закона в обход парламента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77