Во Франции задержали подозреваемого в покушении на президента Макрона

Детали

Инцидент произошёл в апреле 2022-го, на фоне внедрения пенсионной реформы, во время поездки Макрона в департамент Ду по случаю 175-й годовщины отмены рабства во Франции. Президент намеревался отдать дань памяти Туссену Лувертюру, деятелю борьбы с рабством. Информация о его визите просочилась в прессу за два дня до этого.

Тогда активисты пытались прорвать полицейское оцепление возле замка Шато де Жу, где находился Макрон. Солдаты в ответ применили слезоточивый газ. Позже, когда закончилась церемония по чествованию, а президентский вертолёт улетал с места, 20-летний мужчина бросил в него дымовую шашку.

Подозреваемый был арестован на этой неделе в своем доме, его поместили под стражу полиции. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в предполагаемом уничтожении полицейского вертолета, покушении на жизнь солдат и Макрона.

Парень признался в содеянном и объяснил, что таким жестом "хотел бросить вызов" президенту Франции и дать ему понять, что "население не соглашается" с его политикой. Прокуратура настаивает на продлении содержания подозреваемого под стражей и проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

Напомним

В апреле 2022 года во Франции проходили протесты из-за принятия правительством пенсионной реформы, предусматривающей повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Для принятия непопулярной реформы президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн использовали статью Конституции, предусматривающую принятие закона в обход парламента.