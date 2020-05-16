У Франції затримали підозрюваного в організації геноциду в Руанді

"Французька поліція заарештувала в суботу Фелісьєна Кабугу - одного з останніх ключових підозрюваних, які розшукуються у зв'язку з геноцидом у Руанді. Кабуга, який колись був одним з найбагатших людей Руанди, жив під вигаданим ім'ям в одному з передмість французької столиці", - повідомляє AFP із посиланням на заяву французьких правоохоронців.

Зі слів очільника мін'юсту Франції, 84-річний Кабуга є найбільш розшукуваною людиною в Руанді.

"За його голову США призначили винагороду 5 мільйонів доларів. Він переховувався від правоохоронних органів протягом 25 років", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що Фелісьєн Кабуга звинувачується у фінансуванні екстремістів із племені хуту, на яких покладають відповідальність за вбивста близько 800 тисяч осіб (переважно - народності тутсі - ред.) протягом 100 днів у 1994 році.

Також на арешт Кабуги відреагував головний прокурор Гаазького трибуналу Серж Браммерц.

"Арешт Фелісьєна Кабуги є нагадуванням про те, що винні у геноциді злочинці можуть бути притягнуті до відповідальності навіть через 26 років після скоєння своїх злочинів", - заявив прокурор.

Довідка УНН: Геноцид в Руанді 1994 року - дії "тимчасового уряду Руанди", що прийшов до влади в результаті військового перевороту 6-7 квітня 1994 року, етнічної більшості країни — народності хуту, керованої тимчасовим урядом армії і загонів "Інтерахамве" і "Імпузамугамбі" проти представників етнічної меншини країни - народності тутсі, і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число убитих за 100 днів склало за різними оцінками від 600 тис. до 1 млн осіб.

Як повідомлялося раніше в УНН, Чубаров закликав кримських татар відвідати місця пам'яті жертв геноциду 1944 року в окупованому Криму.