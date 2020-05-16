Во Франции задержали подозреваемого в организации геноцида в Руанде

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13381 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 76902 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109277 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181165 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184693 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391770 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226594 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501566 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349530 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230592 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16724 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16292 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17005 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15029 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13695 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143740 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131714 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220000 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391769 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501565 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13381 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38885 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38532 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46052 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76115 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Во Франции задержали подозреваемого в организации геноцида в Руанде

Киев • УНН

 • 19178 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Французская полиция арестовала Фелисьена Кабуга, который является наиболее разыскиваемым человеком в Руанде, поскольку он является ключевым подозреваемым в организации геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Об этом сообщает AFP, информирует УНН.

Во Франции задержали подозреваемого в организации геноцида в Руанде

"Французская полиция арестовала в субботу Фелисьена Кабугу - одного из последних ключевых подозреваемых, разыскиваемых в связи с геноцидом в Руанде. Кабуга, который когда-то был одним из самых богатых людей Руанды, жил под вымышленным именем в одном из пригородов французской столицы", - сообщает AFP со ссылкой на заявление французских правоохранителей.

По словам главы Минюста Франции, 84-летний Кабуга является наиболее разыскиваемым человеком в Руанде.

"За его голову США назначили вознаграждение в 5 млн долларов. Он скрывался от правоохранительных органов в течение 25 лет", - говорится в сообщении.

Указывается, что Фелисьен Кабуга обвиняется в финансировании экстремистов из племени хуту, на которых возлагают ответственность за убийство около 800 тыс. человек (в основном - народности тутси - ред.) в течение 100 дней в 1994 году.

Также на арест Кабуги отреагировал главный прокурор Гаагского трибунала Серж Браммерц.

"Арест Фелисьена Кабуги является напоминанием о том, что виновные в геноциде преступники могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет после совершения своих преступлений", - заявил прокурор.

Справка: Геноцид в Руанде 1994 года  -   действия "временного правительства Руанды", пришедшего к власти в результате военного переворота 6-7 апреля 1994 года, этнического большинства страны - народности хуту, управляемой временным правительством армии и отрядов "Интерахамве" и "Импузамугамби" против представителей этнического меньшинства страны - народности тутси и против хуту, придерживавшихся умеренных политических взглядов, направленных на полное уничтожение и тех, и других. Число убитых за 100 дней составило по разным оценкам от 600 тыс. до 1 млн человек.

Как сообщалось ранее в УНН, Чубаров призвал крымских татар посетить места памяти жертв геноцида 1944 года в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99