У Франції зафіксували уже п’ять випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Франції уже зафіксували п’ять випадків захворювання коронавірусом 2019 nCoV. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Як заявила міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін, п'ята хвора — дочка 80-річного китайця, якого госпіталізували 28 січня "у серйозному стані".
Пацієнтка госпіталізована в лікарню Біша в Парижі. Вона перебуває у важкому стані в реанімації.
Нагадаємо, у Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусом 2019 nCoV. Таким чином, загальне число загиблих від вірусу досягло 170 осіб.