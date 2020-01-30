Во Франции зафиксировали уже пять случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Во Франции уже зафиксировали пять случаев заболевания коронавируса 2019 nCoV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Как заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, пятая больная - дочь 80-летнего китайца, которого госпитализировали 28 января "в серьезном состоянии".
Пациентка госпитализирована в больницу Биша в Париже. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Напомним, в Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавируса 2019 nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек.