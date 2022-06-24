У Франції розпочато 7 справ щодо воєнних злочинів в Україні – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Франції вже розпочато 7 справ щодо російських воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН з посиланням на ОГП.
Венедіктова повідомила, що в антитерористичній прокуратурі Франції є спеціальний підрозділ щодо воєнних злочинів. У ньому призначені окремі слідчі, які зараз займаються саме подіями на території України.
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“У Французькій Республіці вже розпочато 7 справ щодо воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів. І в цьому питанні ми обговорили можливість об’єднати зусилля із колегами заради досягнення швидкого результату”, — зазначила Венедіктова.
Також вона наголосила, що французька прокуратура та МВС збирають свідчення потерпілих та очевидців, які виїхали до Франції, і вони готові передавати їх Україні за посередництва Євроюсту. “А ще наші партнери зазначили, що активно працюють над арештами російських коштів”, — констатувала Венедіктова.
Так, Венедіктова підписала декларацію про наміри співробітництва між Офісом Генпрокурора та Управлінням кримінальних справ і помилувань Міністерства юстиції, Генеральною прокуратурою при Апеляційному суді м. Париж та Національною прокуратурою з боротьби з тероризмом Французької Республіки.
“Це документ про співпрацю щодо найбільш серйозних злочинів, який передбачає надання взаємної правової допомоги щодо діянь, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації проти України — злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
ЄС підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду, у тому числі російських воєнних злочинів в Україні, виділивши 7,25 млн євро.
Зібрана незалежною міжнародною комісією ООН в Україні інформація, за умови подальшого підтвердження, справді може підтвердити думку про порушення міжнародного права, які можуть досягти статусу воєнних злочинів.