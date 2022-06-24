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Во Франции заведено 7 дел по военным преступлениям в Украине – Генпрокурор

Во Франции заведено 7 дел по военным преступлениям в Украине – Генпрокурор

Киев • УНН

 • 177786 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Во Франции уже начато 7 дел по российским военным преступлениям в Украине, в том числе расследование гибели журналистов. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Венедиктова сообщила, что в антитеррористической прокуратуре Франции есть специальное подразделение по военным преступлениям. Назначены отдельные следователи, которые сейчас занимаются именно событиями на территории Украины.

Цитата

“В Французской Республике уже начато 7 дел по военным преступлениям в Украине, в том числе расследование гибели журналистов. И в этом вопросе мы обсудили возможность объединить усилия с коллегами ради достижения быстрого результата”, — отметила Венедиктова.

Также она подчеркнула, что французская прокуратура и МВД собирают показания потерпевших и очевидцев, выехавших во Францию, и они готовы передавать их Украине при посредничестве Евроюста. “А еще наши партнеры отметили, что активно работают над арестами российских средств”, — констатировала Венедиктова.

Так, Венедиктова подписала декларацию о намерениях сотрудничества между Офисом Генпрокурора и Управлением уголовных дел и помилований Министерства юстиции, Генеральной прокуратурой при Апелляционном суде г. Париж и Национальной прокуратурой с борьбы с терроризмом Французской Республики.

“Это документ о сотрудничестве в отношении наиболее серьезных преступлений, предусматривающий предоставление взаимной правовой помощи в отношении деяний, связанных с международным вооруженным конфликтом в результате вооруженной агрессии с стороны российской федерации против Украины — преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида”, — говорится в сообщении.

Дополнение

ЕС поддерживает расследование Международного уголовного суда, в том числе российских военных преступлений в Украине, выделив 7,25 млн евро.

Собранная независимой международной комиссией ООН в Украине информация, при условиях дальнейшего подтверждения, действительно может подтвердить мнение о нарушении международного права, которое может достичь статуса военных преступлений.

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