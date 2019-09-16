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У Франції помер 10-річний хлопчик, який у 2011 році отруївся яловичиною

У Франції помер 10-річний хлопчик, який у 2011 році отруївся яловичиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Франції в реанімації помер 10-річний Нолан, який у 2011 році отруївся зараженою яловичиною з супермаркету. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Parisien.

Хлопчик отримав серйозні проблеми зі здоров'ям після отруєння котлетою з яловичини, купленої в супермаркеті Lidl, коли йому було два роки. Він помер в цю суботу у віці 10 років в реанімації.

У червні 2011 року через заражені бактеріями кишкової палички котлети, тяжко захворіли близько п'ятнадцяти дітей, серед них був і Нолан. Через, що в нього виникли серйозні неврологічні проблеми, він переніс декілька операцій та захворів на діабет.

В інших дітей розвинулися синдроми, які здатні порушити роботу їхніх нирок на все життя.

Колишнього начальника компанії SEB Гайа Ламорлетта, який продавав заморожене м'ясо у 2017 році засудили до двох років позбавлення волі, через харчове отруєння.

Адвокат родини хлопчика розповіла, що смерть Нолана стала кінцем його довгих мук, оскільки він страждав кожного дня. Його кінцівки були деформовані, кістки ламкими, він більше не міг їсти, ковтати, говорити, рухатися та виживав за допомогою медичної трубки.

Нагадаємо, у Молдові померла дівчинка, отруївшись засобом від вошей. Ще одна дитина внаслідок отруєння потрапила до лікарні.

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