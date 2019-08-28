У Молдові померла дівчинка після миття голови засобом від вошей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Молдові померла дівчинка, отруївшись засобом від вошей. Ще одна дитина внаслідок отруєння потрапила до лікарні, передає УНН із посиланням на Блокнот Молдова.
"Дев'ятирічна жителька села Червоноармійське Хинчештського району померла від отруєння засобом від вошей. Іншу дівчинку поклали в лікарню також з симптомами отруєння", - йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася у вівторок, 27 серпня.
Повідомляється, що обом стало погано після того, як вони нанесли на волосся засіб від вошей.
За даними поліції, дівчатка залишилися без нагляду 66-річної жінки, яка є бабусею однієї з них. Мами дівчаток працюють за кордоном.
Відкрите кримінальне провадження. Органи правопорядку з'ясовують всі обставини трагедії.
Нагадаємо, у Запорізькій області зросла кількість отруєнь харчовими продуктами.