Во Франции умер 10-летний мальчик, который в 2011 году отравился говядиной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во Франции в реанимации умер 10-летний Нолан, который в 2011 году отравился зараженной говядиной из супермаркета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Parisien.
Мальчик получил серьезные проблемы со здоровьем после отравления котлетой из говядины, купленной в супермаркете Lidl, когда ему было два года. Он умер в эту субботу в возрасте 10 лет в реанимации.
В июне 2011 года из-за зараженных бактериями кишечной палочки котлет, тяжело заболели около пятнадцати детей, среди них был и Нолан. Ввиду того, что у него возникли серьезные неврологические проблемы, он перенес несколько операций и заболел диабетом.
У других детей развились синдромы, которые способны нарушить работу их почек на всю жизнь.
Бывшего начальника компании SEB Гайа Ламорлетта, который продавал замороженное мясо в 2017 году приговорили к двум годам лишения свободы, из-за пищевого отравления.
Адвокат семьи мальчика рассказала, что смерть Нолана стала концом его долгих мучений, поскольку он страдал каждый день. Его конечности были деформированы, кости ломкими, он не мог есть, глотать, говорить, двигаться и выживал с помощью медицинской трубки.
Напомним, в Молдове умерла девочка, отравившись средством от вшей. Еще один ребенок в результате отравления попал в больницу.