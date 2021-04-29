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У Франції почнуть вакцинувати від COVID-19 людей старше 18 років з ожирінням

У Франції почнуть вакцинувати від COVID-19 людей старше 18 років з ожирінням

Київ • УНН

 • 12832 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в країні з 1 травня почнуть вакцинувати від COVID-19 людей старше 18 років, які страждають ожирінням. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал BFM TV.

Так, повідомляється, що з 1 травня вакцинація від COVID-19 буде поширена на всіх людей старше 18 років, які мають "серйозний надлишкову вагу" або індекс маси тіла понад 30.

Цитата:

"Я запрошую 2,3 мільйона зацікавлених французів відвідати центри вакцинації в ці вихідні", - цитує телеканал заяву Макрона.

За його словами, людям старше 55 років, що страждають ожирінням, була віддана пріоритетна вакцинація.

Доповнення

У Франції кампанія з вакцинації розпочалася наприкінці грудня 2020 року. В першу чергу щеплення змогли зробити літні люди та медичні працівники.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що пік третьої хвилі пандемії COVID-19 у Франції "здається, вже позаду". За його словами, обмеження на поїздки, введені в країні, будуть ослаблені з початку наступного місяця.

Франція з 3 квітня ввела загальнонаціональний карантин терміном на один місяць. Загальнонаціональний карантин включає комендантську годину з 19:00 і заборону віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 кілометрів.

Нагадаємо, у місті Еперне на північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізрозчином замість щеплення американською вакциною Pfizer.

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