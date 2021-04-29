Во Франции начнут вакцинировать от COVID-19 людей старше 18 лет с ожирением
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в стране с 1 мая начнут вакцинировать от COVID-19 людей старше 18 лет, страдающих ожирением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал BFM TV.
Так, сообщается, что с 1 мая вакцинация от COVID-19 будет распространена на всех людей старше 18 лет, имеющих "серьезный избыточный вес" или индекс массы тела более 30.
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"Я приглашаю 2,3 миллиона заинтересованных французов посетить центры вакцинации в эти выходные", - цитирует телеканал заявление Макрона.
По его словам, людям старше 55 лет, страдающих ожирением, была отдана приоритетная вакцинация.
Дополнение
Во Франции кампания по вакцинации началась в конце декабря 2020 года. В первую очередь прививки смогли сделать пожилые люди и медицинские работники.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что пик третьей волны пандемии COVID-19 во Франции "кажется, уже позади". По его словам, ограничения на поездки, введенные в стране, будут ослаблены с начала следующего месяца.
Франция с 3 апреля ввела общенациональный карантин сроком на один месяц. Общенациональный карантин включает комендантский час с 19:00 и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров.
Напомним, в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer.