У Франції напали на судовий конвой і відбили обвинуваченого
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У французькому Тарасконі невідомі напали на судовий конвой і відбили в нього підозрюваного. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання LCI.
Напад стався о 8.30 ранку, коли обвинуваченого перевозили з міста Безьє до суду муніципалітету Тараскону.
На конвой напали троє озброєних чоловіків із закритими обличчями, що вийшли з білої машини. Вони побили конвойних, прострелили колеса їхнього автомобілю, забрали обвинуваченого і втекли.
Шокованим конвойним надали медичну допомогу і відправили для дачі пояснень.
Зазначається, що обвинувачений, якого відбили невідомі озброєні люди, був затриманий у 2017 році за крадіжку і пограбування.
Раніше УНН повідомляв, що невідомі викрали з концертного залу "Батаклан" роботу художника Бенксі, присвячену пам'яті жертв терактів в Парижі 2015 року та виконану на одній з дверей будівлі.