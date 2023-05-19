У Франції заборонили паління у лісах, аби боротись зі висхідним кліматичним ризиком великих пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Французькі законодавці проголосували за заборону куріння в усіх лісах під час пожежонебезпечного сезону, що є частиною низки запропонованих заходів для боротьби зі зростаючими руйнуваннями та небезпеками, пов’язаними зі зміною клімату, повідомляє AP News, пише УНН.
Деталі
У першому читанні 197 законодавців Національної асамблеї проголосували на підтримку запропонованого закону про ефективне запобігання та боротьбу з лісовими пожежами.
Поправка, яку також ухвалили законодавці, передбачає заборону паління в усіх лісах або поблизу них, якщо влада вважає ризик пожежі підвищеним.
Сезон пожеж, який зазвичай буває влітку, тепер поширюється на території в постраждалих від посухи районах південної Франції та інших частин Європи, де зміна клімату становить найбільший ризик.
Нагадаємо
У середині квітня лісова пожежа знищила 1000 гектарів на франко-іспанському кордоні. Деякі райони півдня Європи, як і раніше, охоплені посухою, яка викликає побоювання повторення виняткової ситуації минулого літа.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лісові пожежі в Канаді та росії: вчені б'ють на сполох