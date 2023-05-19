Во Франции запретили курение в лесах, чтобы бороться с восходящим климатическим риском крупных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Французские законодатели проголосовали за запрет курения во всех лесах во время пожароопасного сезона, что является частью ряда предложенных мер для борьбы с растущими разрушениями и опасностями, связанными с изменением климата, сообщает AP News, пишет УНН.
Детали
В первом чтении 197 законодателей Национальной ассамблеи проголосовали в поддержку предложенного закона об эффективном предотвращении и борьбе с лесными пожарами.
Поправка, которую также приняли законодатели, предусматривает запрет курения во всех лесах или вблизи них, если власти считают риск пожара повышенным.
Сезон пожаров, который обычно бывает летом, теперь распространяется на территории в пострадавших от засухи районах южной Франции и других частей Европы, где изменение климата представляет наибольший риск.
Напомним
В середине апреля лесной пожар уничтожил 1000 гектаров на франко-испанской границе. Некоторые районы юга Европы по-прежнему охвачены засухой, которая вызывает опасения повторения исключительной ситуации прошлого лета.
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