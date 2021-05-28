У Франції ісламіст напав на жінку-поліцейську: жертва знаходиться в критичному стані

Деталі

Телеканал BFM повідомив, що зловмисник був спійманий після "полювання", в якому брали участь два поліцейські вертольоти та понад 200 офіцерів.

Під час арешту відбулася перестрілка, а деякі поліцейські отримали легкі поранення. Жертва перебуває у критичному стані, додав канал новин.

Чоловік, який, за словами поліції, вкрав зброю офіцера, спочатку втік на машині, але потім він потрапив у аварію. Зрештою, він був нейтралізований поліцейськими.

Мотив нападу досі не зрозумілий.

За інформацією телеканалу BFM, нападнику було близько 40 років. Француз за національністю, він страждав на психічний розлад (шизофренія), виявлений в тюрмі. Він відбував покарання у вигляді кількох років позбавлення волі за кілька злочинів, пов'язаних із загальним правом. Його ісламістська радикалізація спостерігалася також в тюрмі, з якої він був звільнений кілька місяців тому.

Його неухильне сповідування ісламу супроводжувалося словесними провокаціями в зв'язку з релігією. Таким чином, він був внесений в Файл попереджень про запобігання радикалізації тероризму (FSPRT).

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Додамо

Інцидент стався через місяць після того, як жінку-адміністратора поліції забив ножем в Парижі громадянин Тунісу, який дивився релігійні відео, що прославляють акти джихаду, безпосередньо перед тим, як здійснити напад.