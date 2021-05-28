Во Франции исламист напал на женщину-полицейскую: жертва находится в критическом состоянии

Детали

Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был пойман после "охоты", в которой участвовали два полицейских вертолета и более 200 офицеров.

Во время ареста произошла перестрелка, а некоторые полицейские получили легкие ранения. Жертва находится в критическом состоянии, добавил канал новостей.

Мужчина, который, по словам полиции, украл оружие офицера, сначала сбежал на машине, но потом он попал в аварию. В конце концов, он был нейтрализирован полицейскими.

Мотив нападения до сих пор не понятен.

По информации телеканала BFM, нападавшему было около 40 лет. Француз по национальности, он страдал психическим расстройством (шизофрения), обнаруженным в тюрьме. Он отбывал наказание в виде нескольких лет лишения свободы за несколько преступлений, связанных с общим правом. Его исламистская радикализация наблюдалась также в тюрьме, из которой он был освобожден несколько месяцев назад.

Его неуклонное исповедание ислама сопровождалось словесными провокациями в связи с религией. Таким образом, он был внесен в файл предупреждений о предотвращении радикализации терроризма (FSPRT).

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Добавим

Инцидент произошел через месяц после того, как женщину-администратора полиции забил ножом в Париже гражданин Туниса, который смотрел религиозные видео, прославляющие акты джихада, непосредственно перед тем, как совершить нападение.