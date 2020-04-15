У Франції кількість померлих від коронавірусу перевищила 15 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. За добу 14 квітня у Франції від коронавірусу померли 762 людини, повідомило у вівторок головне управління охорони здоров'я країни, передає УНН із посиланням на DW.
Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу в країні досягла 15729. За словами керівника управління Жерома Саломона, коронавірус у Франції підтверджено у понад 103 тисяч людей. В реанімації перебувають 6730 осіб, їхня кількість за добу скоротилась на 91.
Тим часом Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) повідомляє про понад 144 тисячі зафіксованих випадків зараження коронавірусом у Франції.
Як повідомив Саломон, згідно з першим аналізом даних, середній вік померлих, у яких виявили коронавірус, становить 81 рік. За його словами, були вивчені близько 6000 свідоцтв про смерть. У 68 відсотках випадків померлі мали виявлені раніше захворювання серця, високий кров’яний тиск, діабет або рак.
Попри значну кількість померлих в управлінні вважають, що карантинні заходи почали давати ефект. “В останні дні ми спостерігаємо плато. (...) Завдяки вашим зусиллям та локдауну нам вдалося обмежити поширення вірусу”, — заявив Саломон, цитує агенція новин AFP.
За його словами, згідно з оцінками на основі моделювання, коронавірусом інфікувалися близько 5-10 відсотків населення Франції. Цей показник може варіюватися залежно від регіону країни.
Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що суворі обмежувальні заходи в країні подовжені до 11 травня. Це рішення піддали критиці після того, як стало відомо, що з 11 травня планується поступово відкривати школи, однак кафе та заклади культури залишатимуться закритими.