Во Франции число умерших от коронавируса превысило 15 тысяч

Таким образом, общее число жертв коронавируса в стране достигло 15 729. По словам руководителя управления Жерома Саломона, коронавирус во Франции подтвержден у более чем 103 тысяч человек. В реанимации находятся 6730 человек, их количество за сутки сократилось на 91.

Между тем Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США) сообщает о более 144 тыс. зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции.

Как сообщил Саломон, согласно первому анализу данных, средний возраст умерших, у которых обнаружили коронавирус, составляет 81 год. По его словам, были изучены около 6 тыс. свидетельств о смерти. В 68 процентах случаев умершие имели выявленные ранее заболевания сердца, высокое кровяное давление, диабет или рак.

Несмотря на значительное количество умерших в управлении считают, что карантинные меры начали давать эффект. "В последние дни мы наблюдаем плато. (...) Благодаря вашим усилиям и локдауну нам удалось ограничить распространение вируса", - заявил Саломон, цитирует агентство новостей AFP.

По его словам, согласно оценкам на основе моделирования, коронавирусом заразились около 5-10 процентов населения Франции. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона страны.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что строгие ограничительные меры в стране продлены до 11 мая. Это решение подвергли критике после того, как стало известно, что с 11 мая планируется постепенно открывать школы, однако кафе и учреждения культуры будут оставаться закрытыми.