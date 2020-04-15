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Во Франции число умерших от коронавируса превысило 15 тысяч

Во Франции число умерших от коронавируса превысило 15 тысяч

Киев  •  УНН

 • 14895 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. За сутки 14 апреля во Франции от коронавируса умерли 762 человека, сообщило во вторник главное управление здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на DW.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в стране достигло 15 729. По словам руководителя управления Жерома Саломона, коронавирус во Франции подтвержден у более чем 103 тысяч человек. В реанимации находятся 6730 человек, их количество за сутки сократилось на 91.

Между тем Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США) сообщает о более 144 тыс. зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции.

Как сообщил Саломон, согласно первому анализу данных, средний возраст умерших, у которых обнаружили коронавирус, составляет 81 год. По его словам, были изучены около 6 тыс. свидетельств о смерти. В 68 процентах случаев умершие имели выявленные ранее заболевания сердца, высокое кровяное давление, диабет или рак.

Несмотря на значительное количество умерших в управлении считают, что карантинные меры начали давать эффект. "В последние дни мы наблюдаем плато. (...) Благодаря вашим усилиям и локдауну нам удалось ограничить распространение вируса", - заявил Саломон, цитирует агентство новостей AFP.

По его словам, согласно оценкам на основе моделирования, коронавирусом заразились около 5-10 процентов населения Франции. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона страны.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что строгие ограничительные меры в стране продлены до 11 мая. Это решение подвергли критике после того, как стало известно, что с 11 мая планируется постепенно открывать школы, однако кафе и учреждения культуры будут оставаться закрытыми.

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