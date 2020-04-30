У фракції "СН" повідомили, що для Саакашвілі знайшли іншу посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів консультації з експрезидентом Грузії, ексголовою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі, у результаті яких для Саакашвілі знайшли інший формат роботи, аніж посада віцепрем’єр-міністра. Про це повідомив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія по завершенню позачергового засідання ВР, передає кореспондент УНН.
“Голосів вистачає (для призначення віце-прем’єром — ред.), але Михайло Саакашвілі вів тривалі консультації з президентом, і вони знайшли інший формат, як вони будуть співпрацювати. Нова посада — про це буде повідомлено”, — сказав Арахамія.
Він відмовився називати цю посаду, зазначивши, що Саакашвілі був ньюзмейкером кілька днів — і хай ще побуде.
“У нас є голоси, якщо Саакашвілі разом з президентом визначать, що його можна призначати прем’єром, ми маємо достатньо голосів, щоб це рішення прийняти. Але за моєю інформацією є інше рішення, і президент відпрацював це з ним, і про це буде повідомлено сьогодні або на початку наступного тижня... Виявили інший формат, що забезпечить успіх програм по реформах, що може виконувати”, — пояснив Арахамія.
Нагадаємо, що до Верховної Ради України не надходило подання від уряду про призначення експрезидента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра.
У мережі з’явилася інформація про те, що уряд відкликав Саакашвілі як кандидата на посаду віцепрем’єр-міністра. Кілька джерел не підтвердили цю інформацію.