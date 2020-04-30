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Во фракции "СН" сообщили, что для Саакашвили нашли другую должность

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с экс-президентом Грузии, экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, в результате которых для Саакашвили нашли другой формат работы, чем должность вице-премьер-министра. Об этом сообщил председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия по завершению внеочередного заседания ВР, передает корреспондент УНН.

Во фракции "СН" сообщили, что для Саакашвили нашли другую должность

“Голосов хватает (для назначения вице-премьером — ред.), но Михаил Саакашвили вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, как они будут сотрудничать. Новая должность — об этом будет сообщено”, — сказал Арахамия.

Он отказался называть эту должность, отметив, что Саакашвили был ньюсмейкером несколько дней — и пусть еще побудет.

“У нас есть голоса, если Саакашвили вместе с президентом определят, что его можно назначать премьером, мы имеем достаточно голосов, чтобы это решение принять. Но по моей информации другое решение, и президент отработал это с ним, и об этом будет сообщено сегодня или в начале следующей недели... Обнаружили другой формат, что обеспечит успех программ по реформам, что может выполнять”, — пояснил Арахамия.

Напомним, что в Верховную Раду Украины не поступало представление от правительства о назначении экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вицепремьер-министра.

В сети появилась информация о том, что правительство отозвало Саакашвили в качестве кандидата на должность вице-премьер-министра. Несколько источников не подтвердили эту информацию.

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