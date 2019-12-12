У Фонді соцстрахування розповіли про ситуацію з виплатами та заборгованістю

Так, наразі видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг збільшено на 1,37 млрд гривень, загалом вони складають 14,344 млрд грн.

"Виконавча дирекція Фонду направила на фінансування матеріального забезпечення всі наявні ресурси з метою забезпечення застрахованих осіб належними їм виплатами у стислі терміни", - повідомили у Фонді.

З початку грудня, станом на 10 грудня 2019 року виконавча дирекція Фонду профінансувала робочі органи виконавчої дирекції Фонду на матеріальне забезпечення та на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності в розмірі 970,2 млн гривень, з них:

- на допомогу по тимчасовій непрацездатності – 661,4 млн грн;

- на допомогу по вагітності і пологах – 296,8 млн грн;

- на допомогу на поховання – 2,9 млн грн;

- на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 9,1 млн гривень.

Також профінансовано видатки на оплату матеріального забезпечення за заявами-розрахунками, поданими страхувальниками за період з 22 жовтня по 13 листопада 2019 року (17 робочих днів).

Станом на 10 грудня 2019 року подано страхувальниками для фінансування заяви-розрахунку на виплату матеріального забезпечення за період з 14 листопада по 09 грудня 2019 року (18 робочих днів) на загальну суму 1 077,7 млн гривень, у тому числі:

- допомога по тимчасовій непрацездатності – 745,1 млн грн;

- допомога по вагітності і пологах – 320,1 млн грн;

- допомога на поховання – 3,0 млн грн;

- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 9,5 млн гривень.

"По страховим виплатам потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, фінансування здійснюється вчасно та заборгованість відсутня. Наразі опрацьовується з Міністерством соціальної політики України питання щодо додаткового внесення змін в бюджет Фонду на 2019 рік з метою недопущення заборгованості з виплати матеріального забезпечення застрахованим особам", - зазначили у Фонді.

Нагадаємо, 27 листопада, на засіданні Уряду були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік".

Раніше, Мінсоцполітики вже повідомляв про збільшення бюджету Фонду.

Нагадаємо, Фонд соцстраху, 20 листопада, призупинив виплати лікарняних та декретних. У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.

Проте у Міністерстві соціальної політики прокоментували призупинення виплат лікарняних та декретних, заявивши, що поширена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

У Міністерстві додали, що залишки на рахунку Фонду соціального страхування становлять 429,4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат.



У Фонді соцстраху заявили, що вирішуватимуть питання про поновлення виплат лікарняних та декретних на позачерговому засіданні 26 листопада, проте намагатимуться вирішити питання раніше.

Своєю чергою, у Мінсоцполітики знову запевнили, що соцстрах має гроші на лікарняні і декретні.

Після чого, Євген Баженков 21 листопада підписав відповідні документи для повного відновлення всіх виплат матеріального забезпечення.