В Фонде соцстрахования рассказали о ситуации с выплатами и задолженностью

Так, в настоящее время расходы Фонда по направлению материального обеспечения и социальных услуг увеличены на 1,37 млрд гривен, в целом они составляют 14,344 млрд грн.

"Исполнительная дирекция Фонда направила на финансирование материального обеспечения все имеющиеся ресурсы с целью обеспечения застрахованных лиц принадлежащими им выплатами в сжатые сроки", - сообщили в Фонде.

С начала декабря, по состоянию на 10 декабря 2019 года исполнительная дирекция Фонда профинансировала рабочие органы исполнительной дирекции Фонда на материальное обеспечение и на пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности в размере 970, 2 миллиона гривен, из них:

- на пособие по временной нетрудоспособности - 661,4 млн грн;

- на помощь по беременности и родам - 296,8 млн грн;

- на помощь на погребение - 2,9 млн грн;

- на пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности - 9,1 млн гривен.

Также профинансированы расходы на оплату материального обеспечения по заявлениям-расчетам, представленным страхователями за период с 22 октября по 13 ноября 2019 года (17 рабочих дней).

По состоянию на 10 декабря 2019 года представлены страхователями для финансирования заявления-расчета на выплату материального обеспечения за период с 14 ноября по 9 декабря 2019 года (18 рабочих дней) на общую сумму 1 077,7 млн гривен, в том числе:

- пособие по временной нетрудоспособности - 745,1 млн грн;

- пособие по беременности и родам - 320,1 млн грн;

- пособие на погребение - 3,0 млн грн;

- пособие по временной нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или установления инвалидности - 9,5 млн гривен.

"По страховым выплатам пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, финансирование осуществляется своевременно и задолженность отсутствует. Сейчас прорабатывается с Министерством социальной политики Украины вопрос о дополнительном внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год с целью недопущения задолженности по выплате материального обеспечения застрахованным лицам", - отметили в Фонде.

Напомним, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год".

Ранее, Минсоцполитики уже сообщал об увеличении бюджета Фонда.

Напомним, Фонд соцстраха, 20 ноября, приостановил выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда.

Однако в Министерстве социальной политики прокомментировали приостановление выплат больничных и декретных, заявив, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

В Министерстве добавили, что остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат.



В Фонде соцстраха заявили, что будут решать вопрос о возобновлении выплат больничных и декретных на внеочередном заседании 26 ноября, однако будут пытаться решить вопрос раньше.

В свою очередь, в Минсоцполитики снова заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.

После чего, Евгений Баженков 21 ноября подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.