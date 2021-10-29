У Фінляндії трьох журналістів звинуватили у розголошенні держтаємниці

Деталі

Йдеться про публікацію виданням у 2017 році особливо секретних даних про військову розвідку Фінляндії, а також Росії.

Як раніше повідомила фінська Центральна кримінальна поліція, що проводила розслідування справи, є підстави підозрювати, що “в офісі Helsingin Sanomat оброблялися дані, які повинні були триматися в секреті для забезпечення зовнішньої безпеки країни”.

При цьому “про частину цих секретних даних було опубліковано матеріал, перший із серії запланованих, решта видання не публікувало через розпочате попереднє розслідування”.

Разом з тим відомство прийшло до висновку, що дані потрапили до журналістів нелегальним шляхом.

Що було раніше

У середині грудня 2017 року Центральна кримінальна поліція Фінляндії розпочала розслідування передачі газети Helsingin Sanomat секретних документів про військову розвідку країни, а також стосовно Росії. Видання написало про стеження за російськими військовими та побоювання розвідки Фінляндії з приводу газопроводу “Північний потік”.

За розголошення державної таємниці, згідно з фінським законодавством, підозрюваним загрожує від чотирьох років до довічного ув’язнення, за порушення службової таємниці — штраф, розмір якого визначає суд до двох років ув’язнення. Усі троє заперечують свою провину.

У межах розслідування у грудні 2017 року пройшли обшуки у будинку журналістки видання Лаури Халмінен, яка була одним із авторів резонансної статті. Тоді поліція вилучила в неї особистий та службовий телефони, комп’ютер, планшет та кілька карток пам’яті. Перед обшуком журналістка розбила молотком жорсткий диск свого комп’ютера, щоб остаточно знищити інформацію, що знаходилася на ньому.

Однак пізніше Верховний суд Фінляндії не дозволив поліції країни вивчати та використовувати у розслідуванні дані з електронних носіїв, вилучених у журналістки.

Нагадаємо

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