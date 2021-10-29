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В Финляндии троих журналистов обвинили в разглашении гостайны

Киев • УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура в Финляндии выдвинула обвинения против трех сотрудников финской газеты Helsingin Sanomat за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

В Финляндии троих журналистов обвинили в разглашении гостайны

Детали

Речь идет о публикации изданием в 2017 году особо секретных данных о военной разведке Финляндии, а также России.

Как ранее сообщила проводившая расследование дела финская Центральная уголовная полиция, есть основания подозревать, что “в офисе Helsingin Sanomat обрабатывались данные, которые должны были держаться в секрете для обеспечения внешней безопасности страны”.

При этом “о части этих секретных данных был опубликован материал, первый из серии запланированных, остальное издание не публиковало из-за начатого предварительного расследования”.

Вместе с тем, ведомство пришло к выводу, что данные попали к журналистам нелегальным путем.

Что было ранее

В середине декабря 2017 года Центральная уголовная полиция Финляндии приступила к расследованию передачи газеты Helsingin Sanomat секретных документов о военной разведке страны, а также в отношении России. Издание написало о слежке за российскими военными и опасениях разведки Финляндии по поводу газопровода “Северный поток”.

За разглашение государственной тайны, согласно финскому законодательству, подозреваемым грозит от четырех лет до пожизненного заключения, за нарушение служебной тайны — штраф, размер которого определяет суд до двух лет заключения. Все трое отрицают свою вину.

В рамках расследования в декабре 2017 года прошли обыски в доме журналистки издания Лауры Халминен, которая была одним из авторов резонансной статьи. Тогда полиция изъяла у нее личный и служебный телефоны, компьютер, планшет и несколько карт памяти. Перед обыском журналистка разбила молотком жесткий диск своего компьютера, чтобы окончательно уничтожить находившуюся на нем информацию.

Однако позже Верховный суд Финляндии не разрешил полиции страны изучать и использовать в расследовании данные по электронным носителям, изъятым у журналистки.

Напомним

В Турции задержаны 6 человек по подозрению в подготовке вооруженных действий против чеченской оппозиции и в шпионаже.

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