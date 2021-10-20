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У Туреччині заарештували 6 шпигунів, серед яких — українець

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Туреччині затримали 6 осіб за підозрою у підготовці збройних дій проти чеченської опозиції та у шпигунстві. Про це пише УНН з посиланням на Hurriyet.

У Туреччині заарештували 6 шпигунів, серед яких — українець

Деталі

В рамках розслідування, проведеного Головною прокуратурою Стамбула щодо злочину “політичного або військового шпигунства”, 8 жовтня в Анталії, була проведена скоординована операція.

Крім українця Ігоря Єфрима, серед заарештованих є громадянин Узбекистану Амір Юсупов і четверо росіян - Абдул Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан раса і Асланбек Абдулмуслімов. Підозрювані несли службу в Стамбульському 5-му гвардійському управлінні. Їх затримали за статтею 328 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 до 20 років. Стало відомо, що затриманих доставлено до виправної установи Малтепе.

Згідно з отриманою інформацією, стверджується, що підозрювані готували збройну акцію проти чеченської опозиції в Туреччині і що вони планували отримати зброю в цьому напрямку.

Також зазначається, що оцінюється, що ці дії підозрюваних можуть бути залучені до міжнародної шпигунської діяльності.

Нагадаємо

У заарештованих було вилучено зброю і патрони, на оприлюднених з операції фото видно російський паспорт.

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