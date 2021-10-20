В Турции арестовали 6 шпионов, среди которых - украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Турции задержали 6 человек по подозрению в подготовке вооруженных действий против чеченской оппозиции и в шпионаже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Hurriyet.
Детали
В рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула в отношении преступления “политического или военного шпионажа”, 8 октября в Анталии, была проведена скоординированная операция.
Кроме украинца Игоря Ефрима, среди арестованых есть гражданин Узбекистана Амир Юсупов и четверо россиян — Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов.
Подозреваемые несли службу в Стамбульском 5-м гвардейском управлении. Их задержали по статье 328 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. Стало известно, что задержанные доставлены в исправительное учреждение Бешикташ.
Согласно полученной информации, утверждается, что подозреваемые готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции и что они планировали получить оружие в этом направлении.
Также отмечается, что оценивается, что эти действия подозреваемых могут быть привлечены к международной шпионской деятельности.
Напомним
У арестованных было изъято оружие и патроны, на обнародованных с операции фото видно российский паспорт.