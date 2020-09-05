У Філарета діагностували запалення легень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Почесного патріарха Філарета, у якого було виявлено COVID-19, діагностували запалення легенів.
Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП у Фейсбуці, пише УНН.
“Повідомляємо, що стан здоров’я Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів.
Просимо піднести до милостивого Господа свої щирі прохання за здоров’я та швидке одужання Його Святості”, — повідомили у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, 4 вересня Філарет був госпіталізований із коронавірусною хворобою.