У Филарета диагностировали воспаление легких

"Сообщаем, что состояние здоровья Патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких.

Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - сообщили в пресс-служб.

Как сообщал УНН, 4 сентября Филарет был госпитализирован с коронавирусной болезнью.