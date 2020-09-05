У Филарета диагностировали воспаление легких
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. У Почетного патриарха Филарета, у которого был обнаружен COVID-19, диагностовали воспаление легких. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП в Фейсбуке, пишет УНН.
"Сообщаем, что состояние здоровья Патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких.
Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - сообщили в пресс-служб.
Как сообщал УНН, 4 сентября Филарет был госпитализирован с коронавирусной болезнью.