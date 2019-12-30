У "Феофанії" розповіли, в яких умовах у них перебувають звільнені українці

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, зараз перебувають у клінічній лікарні "Феофанія", де їх розмістили в палатах, в основному, по двоє. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.