У "Феофанії" розповіли, в яких умовах у них перебувають звільнені українці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, зараз перебувають у клінічній лікарні "Феофанія", де їх розмістили в палатах, в основному, по двоє. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.
"На даний момент постраждалі знаходяться в палатах по двоє, в основному. В палатах є всі необхідні для побутових потреб засоби. Душ, туалет, все є", - сказав Строкань.
Він додав, що з ними перебувають родичі, їх пускають без проблем, однак залишатись на ніч їм не дозволяють, оскільки це лікарня.
Нагадаємо, звільненим з полону дозволять поїхати з лікарні на новорічні свята.
29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.