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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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В "Феофании" рассказали, в каких условиях у них находятся освобожденные украинцы

В "Феофании" рассказали, в каких условиях у них находятся освобожденные украинцы

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Освобожденные украинцы, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию, сейчас находятся в клинической больнице "Феофания", где их разместили в палатах, в основном, по двое. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.

"На данный момент пострадавшие находятся в палатах по двое, в основном. В палатах есть все необходимые для бытовых нужд средства. Душ, туалет, все есть", - сказал Строкань.

Он добавил, что с ними находятся родственники, их пускают без проблем, однако оставаться на ночь им не разрешают, поскольку это больница.

Напомним, освобожденным из плена позволят поехать из больницы на новогодние праздники.

29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

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