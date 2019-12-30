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Звільненим з полону дозволять поїхати з лікарні на новорічні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Утримуваним українцям, яких під час обміну з ОРДЛО передали Україні, пішли назустріч та дозволили поїхати на кілька діб - на свята, а потім повернутися на лікування. Про це повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань під час брифінгу щодо стану звільнених утримуваних, передає кореспондент УНН.

"Є певна категорія, яка хоче виїхати на одну-дві доби додому, а потім повернутися, для того, щоб продовжити лікування. Ми ідемо назустріч, чи розуміємо ситуацію, в першу чергу, психологічну. Такі пацієнти повернуться, і ми будемо далі продовжувати необхідне обстеження і лікування", - сказав Строкань, відповідаючи на запитання про те, чи є такі пацієнти, які потребують лікування, але відмовляються і їдуть на новорічні свята додому.

Нагадаємо, що 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Додамо, звільнені з полону пройшли основні обстеження у "Феофанії".

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